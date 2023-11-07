В Кремле раскрыли детали визита Путина в Казахстан

Президент РФ Владимир Путин отправится с официальным визитом в Казахстан 9 ноября, это подтвердили в пресс-службе Кремля.

Глава государства планирует обсудить с казахстанским коллегой Касымом-Жомартом Токаевым ключевые вопросы развития двусторонних отношений, перспективы взаимодействия в рамках объединений на евразийском пространстве, а также региональные и международные проблемы.