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7 ноября, 09:12

В Кремле раскрыли детали визита Путина в Казахстан

В Кремле подтвердили, что Путин посетит Казахстан 9 ноября

Президент РФ Владимир Путин отправится с официальным визитом в Казахстан 9 ноября, это подтвердили в пресс-службе Кремля.

Глава государства планирует обсудить с казахстанским коллегой Касымом-Жомартом Токаевым ключевые вопросы развития двусторонних отношений, перспективы взаимодействия в рамках объединений на евразийском пространстве, а также региональные и международные проблемы.

Также Путин и Токаев в формате видеоконференции примут участие в пленарном заседании XIX Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, а по итогам визита подпишут ряд важных документов и сделают заявление для СМИ.

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Напомним, ранее пресс-служба Касыма-Жомарта Токаева уже заявила, что Казахстан готовится к приезду президента России Владимира Путина, визит назначен на 9 ноября. А ранее Путин посетил Киргизию, где встретился со своим коллегой Садыром Жапаровым в резиденции "Ала-Арча". Там прошёл саммит СНГ.

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Kremlin.ru

Александра Вишнякова
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