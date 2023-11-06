Офис президента Казахстана объявил дату визита Путина в Астану

Казахстан готовится к приезду президента России Владимира Путина, визит назначен на 9 ноября. Об этом рассказала пресс-служба казахстанского лидера Касым-Жомарта Токаева.

"9 ноября 2023 года по приглашению главы государства Касым-Жомарта Токаева с официальным визитом Астану посетит президент РФ Владимир Путин", — отмечается в тексте.