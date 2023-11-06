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6 ноября, 09:25

Офис президента Казахстана объявил дату визита Путина в Астану

Путина ждут с официальным визитом в Астане 9 ноября

Казахстан готовится к приезду президента России Владимира Путина, визит назначен на 9 ноября. Об этом рассказала пресс-служба казахстанского лидера Касым-Жомарта Токаева.

"9 ноября 2023 года по приглашению главы государства Касым-Жомарта Токаева с официальным визитом Астану посетит президент РФ Владимир Путин", — отмечается в тексте.

Главы государств намерены обсудить двухстороннее сотрудничество, в том числе вопросы стратегической безопасности. Также лидеры поучаствуют по видеосвязи в работе XIX Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России, который состоится в Костанае.

В Кремле высказались об отношениях с Казахстаном на фоне визита Макрона к Токаеву

В Кремле высказались об отношениях с Казахстаном на фоне визита Макрона к Токаеву

Ранее Путин посетил Киргизию, где встретился со своим коллегой Садыром Жапаровым в резиденции "Ала-Арча". Там прошёл саммит СНГ. Путин отметил, что Россия продолжает укреплять и развивать отношения с союзниками по объединению, несмотря на постоянные угрозы Запада наложить новые санкции.

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Kremlin.ru

Татьяна Миссуми
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