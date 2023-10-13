Путин: Связи РФ с СНГ расширяются вопреки угрозам Запада о новых санкциях

Россия продолжает укреплять и развивать отношения с союзниками по СНГ, несмотря на постоянные угрозы Запада наложить новые санкции. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета лидеров СНГ в узком составе.

"Вопреки беспрецедентному санкционному давлению западных государств, их угрозе применить так называемые вторичные санкции против тех, кто продолжит работу в двусторонних форматах с Россией, Белоруссией, наши экономические связи и обмены в рамках СНГ последовательно расширяются", — уточнил российский лидер.