Путин: Связи РФ с СНГ расширяются вопреки угрозам Запада о новых санкциях
Россия продолжает укреплять и развивать отношения с союзниками по СНГ, несмотря на постоянные угрозы Запада наложить новые санкции. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета лидеров СНГ в узком составе.
"Вопреки беспрецедентному санкционному давлению западных государств, их угрозе применить так называемые вторичные санкции против тех, кто продолжит работу в двусторонних форматах с Россией, Белоруссией, наши экономические связи и обмены в рамках СНГ последовательно расширяются", — уточнил российский лидер.
Напомним, Путин находится в Киргизии с официальным визитом. В Бишкеке сегодня проходит заседание Совета глав государств СНГ. На нём ожидается подписание межправительственных и межведомственных документов. Накануне Путин встретился с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым по вопросу Нагорного Карабаха.