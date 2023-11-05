Песков раскрыл содержание особого совещания Путина с силовым блоком, длившегося 2 часа

Совещание президента России Владимира Путина с силовым блоком 30 октября по теме событий в Дагестане было продолжительным, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

"Оно почти два часа продолжалось. Тоже ушло совсем в ночь", — сказал представитель Кремля.

По его словам, на встрече обсуждался и внутренний, и международный аспект беспорядков в аэропорту Махачкалы. Глава государства указал на необходимость принятия "мер с тем, чтобы не допускать вот такое вмешательство в будущем". Песков заметил, что разговор был достаточно насыщенный в русле тех оценок, которые дал президент в своём начальном выступлении.