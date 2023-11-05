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5 ноября, 11:30

Песков раскрыл содержание особого совещания Путина с силовым блоком, длившегося 2 часа

Песков рассказал, о чём почти два часа говорил Путин на совещании по Дагестану

<p>Президент РФ Владимир Путин на совещании с членами Совета безопасности, правительства и руководством силовых ведомств по ситуации в Дагестане. Обложка © Kremlin</p>

Президент РФ Владимир Путин на совещании с членами Совета безопасности, правительства и руководством силовых ведомств по ситуации в Дагестане. Обложка © Kremlin

Совещание президента России Владимира Путина с силовым блоком 30 октября по теме событий в Дагестане было продолжительным, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

"Оно почти два часа продолжалось. Тоже ушло совсем в ночь", — сказал представитель Кремля.

По его словам, на встрече обсуждался и внутренний, и международный аспект беспорядков в аэропорту Махачкалы. Глава государства указал на необходимость принятия "мер с тем, чтобы не допускать вот такое вмешательство в будущем". Песков заметил, что разговор был достаточно насыщенный в русле тех оценок, которые дал президент в своём начальном выступлении.

"Совещание — оно на то и совещание, чтобы на нём происходил обмен мнениями. И, как правило, особенно на таком уровне, естественно, это очень живой обмен мнениями", — сказал он в ответ на вопрос, выступали ли участники с какими-либо инициативами.

Песков раскрыл главный приказ Путина на совещании с силовым блоком

Песков раскрыл главный приказ Путина на совещании с силовым блоком

Напомним, Путин 30 октября вечером провёл совещание с членами Совета безопасности, правительства и руководством силовых ведомств по ситуации в Дагестане. Первым глава государства заслушал доклад министра обороны Сергея Шойгу. Открывая совещание, президент обратил внимание на трагедию в Газе и признался, что при виде окровавленных детей у него "сжимаются кулаки, а на глаза наворачиваются слёзы". Он также объяснил, что события в Махачкале инспирированы соцсетями, причём с участием Украины. Путин поручил принять твёрдые и чёткие меры по защите межрелигиозного согласия в России.

Андрей Бражников
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