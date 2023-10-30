Путин — об окровавленных детях Газы: Кулаки сжимаются, и слёзы наворачиваются
Путин осудил месть Израиля в Газе по принципу коллективной ответственности
Президент РФ Владимир Путин заявил, что эскалация конфликта между Израилем и Палестиной началась с теракта, но вместо наказания для радикалов Тель-Авив стал "мстить по принципу коллективной ответственности". Он убеждён, что смерть сотен тысяч невиновных людей оправдать нельзя.
Путин — об окровавленных детях Газы. Видео © LIFE
"Страшные события, которые сейчас происходят в секторе Газа, когда без разбора уничтожают сотни тысяч ни в чём неповинных людей, которым просто некуда бежать, негде укрыться от бомбардировок, ничем оправдать нельзя. Когда смотришь на окровавленных детей, на погибших детей, на то, как страдают женщины, старики, как погибают медики, конечно, и кулаки сжимаются, и слёзы наворачиваются, по-другому не скажешь", — признался глава государства.
Российский лидер подчеркнул, что нельзя опрометчиво руководствоваться эмоциями, нужно понимать, кто стоит за эскалацией на Востоке. Он добавил, что США являются спонсорами мировой нестабильности.
Напомним, 7 октября из сектора Газа был нанесён мощный ракетный удар по Израилю, после чего палестинское движение ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса". В ответ Тель-Авив начал массированные бомбардировки Газы. 27 октября Израиль заявил о расширении наземных манёвров в эксклаве. 30 октября израильские танки начали продвижение в регионе. Число жертв среди мирного населения исчисляется тысячами. При этом более 3,3 тысячи детей уже погибли в секторе Газа из-за ударов Израиля.
kremlin.ru