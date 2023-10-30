Путин — об окровавленных детях Газы: Кулаки сжимаются, и слёзы наворачиваются

Президент РФ Владимир Путин заявил, что эскалация конфликта между Израилем и Палестиной началась с теракта, но вместо наказания для радикалов Тель-Авив стал "мстить по принципу коллективной ответственности". Он убеждён, что смерть сотен тысяч невиновных людей оправдать нельзя.

"Страшные события, которые сейчас происходят в секторе Газа, когда без разбора уничтожают сотни тысяч ни в чём неповинных людей, которым просто некуда бежать, негде укрыться от бомбардировок, ничем оправдать нельзя. Когда смотришь на окровавленных детей, на погибших детей, на то, как страдают женщины, старики, как погибают медики, конечно, и кулаки сжимаются, и слёзы наворачиваются, по-другому не скажешь", — признался глава государства.