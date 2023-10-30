В ЦАХАЛ заявили о постепенном продвижении танков в секторе Газа
Израильские подразделения и танки постепенно продвигаются в секторе Газа, сообщил официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари.
"За минувшие сутки в секторе Газа мы продолжили расширять наземные операции, в сектор вошли дополнительные пехотные, бронетанковые, артиллерийские и инженерные силы", — сказал он.
По его словам, наступление будет продолжаться и усиливаться в соответствии с планами и целями.
Напомним, текущее обострение палестино-израильского конфликта началось 7 октября, когда движение ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а ЦАХАЛ — контртеррористической операции "Железные мечи". Стороны несут потери, сильно страдает мирное население. Уже 28 октября МИД России сообщил, что Израиль начал наземную операцию в секторе Газа, после чего министр обороны еврейского государства Йоав Галант заявил, что ЦАХАЛ перешла к новому этапу боевых действий. Кроме того, эту информацию подтвердил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.
ТАСС / EPA / HANNIBAL HANSCHKE