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30 октября, 09:38

В ЦАХАЛ заявили о постепенном продвижении танков в секторе Газа

Израильские подразделения и танки постепенно продвигаются в секторе Газа, сообщил официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари.

"За минувшие сутки в секторе Газа мы продолжили расширять наземные операции, в сектор вошли дополнительные пехотные, бронетанковые, артиллерийские и инженерные силы", — сказал он.

По его словам, наступление будет продолжаться и усиливаться в соответствии с планами и целями.

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Напомним, текущее обострение палестино-израильского конфликта началось 7 октября, когда движение ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а ЦАХАЛ — контртеррористической операции "Железные мечи". Стороны несут потери, сильно страдает мирное население. Уже 28 октября МИД России сообщил, что Израиль начал наземную операцию в секторе Газа, после чего министр обороны еврейского государства Йоав Галант заявил, что ЦАХАЛ перешла к новому этапу боевых действий. Кроме того, эту информацию подтвердил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.

Обложка ©

ТАСС / EPA / HANNIBAL HANSCHKE

Матвей Константинов
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