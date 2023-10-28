МИД РФ заявил, что Израиль приступил к наземной операции в секторе Газа
В субботу, 28 октября, Израиль приступил к наземной операции в секторе Газа. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел России.
"Палестино-израильское противостояние вышло на новый этап эскалации. 28 октября Израиль приступил к проведению наземной военной операции в секторе Газа", — отметили в ведомстве.
В МИД РФ напомнили, что предупреждали о серьёзных последствиях этого шага, ведь он отрицательно влияет на стороны конфликта и приводит к деградации гуманитарной обстановки, а это усугубляет положение населения в секторе Газа. В министерстве также предостерегли "внешних игроков" от авантюр по разжиганию большой войны на Ближнем Востоке.
Как сообщал Лайф, накануне вечером радикальное палестинское движение ХАМАС заявило, что армия Израиля атаковала сектор Газа с суши, моря и воздуха. Позже СМИ сообщили о движении израильских танков вдоль границы со стороны города Бейт-Ханун в сторону анклава, а боевое крыло ХАМАС, группировка Бригады Изз ад-Дин аль-Кассама, — об ожесточённых столкновениях с ЦАХАЛ на севере и востоке сектора Газа.
Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября. В этот день движение ХАМАС нанесло мощный ракетный удар по Израилю, а затем объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса". Израильская армия начала контртеррористическую операцию "Железные мечи". Счёт жертвам с обеих сторон идёт на тысячи. Накануне ЦАХАЛ объявила о расширении наземных манёвров в секторе Газа. Также Израиль отверг принятую Генеральной Ассамблеей ООН резолюцию по палестино-израильскому конфликту с призывом к прекращению огня и назвал её позорной.
ТАСС / EPA / HANNIBAL HANSCHKE