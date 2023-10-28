МИД РФ заявил, что Израиль приступил к наземной операции в секторе Газа

В субботу, 28 октября, Израиль приступил к наземной операции в секторе Газа. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел России.

В МИД РФ напомнили, что предупреждали о серьёзных последствиях этого шага, ведь он отрицательно влияет на стороны конфликта и приводит к деградации гуманитарной обстановки, а это усугубляет положение населения в секторе Газа. В министерстве также предостерегли "внешних игроков" от авантюр по разжиганию большой войны на Ближнем Востоке.