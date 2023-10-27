В движении ХАМАС заявили, что ЦАХАЛ атаковала сектор Газа с суши, моря и воздуха

Сектор Газа был атакован Израилем с суши, моря и воздуха. Об этом вечером в пятницу, 27 октября, заявило радикальное палестинское движение ХАМАС.

"Отключение связи и интернета в секторе Газа, а также обстрелы с суши, моря и воздуха свидетельствуют о намерениях Израиля совершить новые массовые убийства и преступления", — говорится в тексте сообщения.