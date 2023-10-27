В движении ХАМАС заявили, что ЦАХАЛ атаковала сектор Газа с суши, моря и воздуха
Сектор Газа был атакован Израилем с суши, моря и воздуха. Об этом вечером в пятницу, 27 октября, заявило радикальное палестинское движение ХАМАС.
"Отключение связи и интернета в секторе Газа, а также обстрелы с суши, моря и воздуха свидетельствуют о намерениях Израиля совершить новые массовые убийства и преступления", — говорится в тексте сообщения.
Лайф писал, что сегодня в секторе Газа перестали работать связь и интернет после мощных взрывов. Между тем ЦАХАЛ объявила о расширении наземных манёвров в Газе. Также представители Общества Красного Полумесяца Палестины рассказали о том, что в настоящее время сектор Газа из-за массированных атак Армии обороны Израиля оказался полностью отрезан от внешнего мира.
Напомним, 7 октября из сектора Газа был нанесён мощный ракетный удар по Израилю, после чего палестинское движение ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а ЦАХАЛ — о контртеррористической операции "Железные мечи". Стороны продолжают обмениваться взаимными ударами. Израильская армия совершает мощные атаки на Газу. По данным Reuters, планируется уничтожить там всю инфраструктуру, не считаясь с жертвами среди гражданских.
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