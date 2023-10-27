Армия Израиля объявила о расширении операции в секторе Газа
ЦАХАЛ: Силы Израиля расширяют масштаб наземных манёвров в секторе Газа
Армия обороны Израиля объявила о расширении наземных манёвров в секторе Газа. Об этом сообщил представитель ЦАХАЛ.
"Мы увеличили темп атак на сектор Газа. Наши ВВС атакуют подземные цели и объекты террористической инфраструктуры. В продолжение атак на сектор Газа наши силы расширяют масштабы сухопутной операции в эти часы, чтобы обеспечить выполнение целей этой войны", — заявил он на брифинге.
По данным телеканала Fox News, в Газе сейчас работает артиллерия, идут танковые обстрелы. Над регионом наблюдаются истребители. Представитель Общества Красного Полумесяца Палестины заявил, что сектор Газа полностью отрезан от внешнего мира.
Ранее сегодня в секторе Газа перестали работать связь и интернет после мощных взрывов. Речь идёт как о мобильном, так и проводном соединении.
Напомним, 26 октября израильские военные сообщили о проведении спецоперации с использованием танков на севере сектора Газа. В ЦАХАЛ уточнили, что этот манёвр состоялся в рамках подготовки к следующим этапам боевых действий. При этом сообщалось, что Израиль отложил полномасштабную наземную операцию в секторе Газа, чтобы Вашингтон успел перевезти свои системы ПВО в регион. Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан пригрозил последствиями в случае продолжения геноцида населения в секторе Газа.
Военное противостояние между Израилем и сектором Газа началось 7 октября после того, как радикалы из палестинского движения ХАМАС нанесли удар, вторглись на израильскую территорию и захватили заложников. Израиль в ответ начал массированные бомбардировки Газы, счёт жертвам конфликта идёт на тысячи.
Getty Images / Alexi J. Rosenfeld