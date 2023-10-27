Армия Израиля объявила о расширении операции в секторе Газа

Армия обороны Израиля объявила о расширении наземных манёвров в секторе Газа. Об этом сообщил представитель ЦАХАЛ.

"Мы увеличили темп атак на сектор Газа. Наши ВВС атакуют подземные цели и объекты террористической инфраструктуры. В продолжение атак на сектор Газа наши силы расширяют масштабы сухопутной операции в эти часы, чтобы обеспечить выполнение целей этой войны", — заявил он на брифинге.

По данным телеканала Fox News, в Газе сейчас работает артиллерия, идут танковые обстрелы. Над регионом наблюдаются истребители. Представитель Общества Красного Полумесяца Палестины заявил, что сектор Газа полностью отрезан от внешнего мира.

Ранее сегодня в секторе Газа перестали работать связь и интернет после мощных взрывов. Речь идёт как о мобильном, так и проводном соединении.