Медведев заявил, что наземная операция Израиля в Газе приведёт к тяжким кровавым последствиям
Медведев: Операция Израиля в Газе состоится и будет иметь кровавые последствия
Наземная операция Израиля в секторе Газа состоится и будет иметь кровавые последствия. Однако сейчас она откладывается под давлением США и из-за опасения мирового гнева. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Не стоит обольщаться. Операция состоится. И с самыми тяжкими кровавыми последствиями. Молох всегда требует всё новых и новых жертв, а машина взаимного насилия теперь будет работать годы", — написал он в телеграм-канале.
По словам Медведева, Запад уже сильно устал от Украины и взялся поддерживать Израиль. Зампред Совбеза России указал, что даже новый спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон сразу заговорил о помощи Израилю.
"Может, всё-таки лучше возобновить процесс ближневосточного урегулирования и попытаться, наконец, выполнить Резолюцию Совбеза ООН от 22.11.67 № 242? Или даже первоначальный План по разделу Палестины, принятый 29 ноября 1947 года резолюцией ГА ООН № 181?" — добавил Медведев.
Напомним, 26 октября израильские военные сообщили о проведении спецоперации с использованием танков на севере сектора Газа. В ЦАХАЛ уточнили, что этот манёвр состоялся в рамках подготовки к следующим этапам боевых действий. При этом Израиль пока отложил полномасштабную наземную операцию в секторе Газа, чтобы Вашингтон успел перевезти свои системы ПВО в регион. Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан пригрозил последствиями в случае продолжения геноцида населения в секторе Газа.
ТАСС / Вячеслав Прокофьев