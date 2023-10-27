Медведев заявил, что наземная операция Израиля в Газе приведёт к тяжким кровавым последствиям

Наземная операция Израиля в секторе Газа состоится и будет иметь кровавые последствия. Однако сейчас она откладывается под давлением США и из-за опасения мирового гнева. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Не стоит обольщаться. Операция состоится. И с самыми тяжкими кровавыми последствиями. Молох всегда требует всё новых и новых жертв, а машина взаимного насилия теперь будет работать годы", — написал он в телеграм-канале.

По словам Медведева, Запад уже сильно устал от Украины и взялся поддерживать Израиль. Зампред Совбеза России указал, что даже новый спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон сразу заговорил о помощи Израилю.