Армия Израиля провела ещё один рейд в центральной части сектора Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) провела очередной рейд в центральной части сектора Газа. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

Как уточняется, сухопутные подразделения ЦАХАЛ в сопровождении истребителей и БПЛА провели ещё один рейд в центре сектора Газа, в ходе которого выявили и нанесли удары по "многочисленным террористическим объектам, в том числе по стартовым площадкам противотанковых ракет, центрам военного командования и управления, а также по террористам ХАМАС".

По окончании рейда израильские войска покинули этот район. Сообщений о ранениях среди военных не поступало.