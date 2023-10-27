Армия Израиля провела ещё один рейд в центральной части сектора Газа
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) провела очередной рейд в центральной части сектора Газа. Об этом сообщила армейская пресс-служба.
Как уточняется, сухопутные подразделения ЦАХАЛ в сопровождении истребителей и БПЛА провели ещё один рейд в центре сектора Газа, в ходе которого выявили и нанесли удары по "многочисленным террористическим объектам, в том числе по стартовым площадкам противотанковых ракет, центрам военного командования и управления, а также по террористам ХАМАС".
По окончании рейда израильские войска покинули этот район. Сообщений о ранениях среди военных не поступало.
Напомним, что это уже не первый рейд Армии обороны Израиля в сектор Газа. Утром 26 октября израильские военные сообщили о проведении спецоперации с использованием танков на севере сектора Газа. В сообщении ЦАХАЛ говорилось, что этот манёвр состоялся в рамках подготовки к следующим этапам боевых действий. При этом, по данным СМИ, Израиль пока отложил полномасштабную наземную операцию в секторе Газа, чтобы Вашингтон успел перевезти свои системы ПВО в регион.
ТАСС / EPA / HANNIBAL HANSCHKE