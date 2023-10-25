Израиль отложит наземную операцию в Газе до доставки двух батарей "Железного купола" из США
WSJ: Израиль отложит наземную операцию в Газе, чтобы США перевезли ПВО в регион
Израиль отложит наземную операцию в секторе Газа, чтобы Вашингтон успел перевезти свои системы ПВО в регион, сообщает газета Wall Street Journal, ссылаясь на израильских и американских официальных лиц.
"Израиль согласился пока на запрос США, чтобы они доставили свои ПВО для защиты американских военных в регионе перед ожидаемым наземным вторжением в Газу", — говорится в материале издания.
По их сведениям, американские системы ПВО могут прибыть в регион уже в конце недели.
Ранее Лайф сообщал, что США планируют поставить Израилю две батареи системы противоракетной обороны "Железный купол". Также в Средиземноморье уже находятся авианосцы Gerald Ford и Dwight Eisenhower. Вашингтон направил к берегам Израиля флагманский корабль 6-го флота класса Blue Ridge USS Mount Whitney. Присутствие судов в регионе Белый дом назвал необходимым на фоне обострения конфликта в Газе.
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