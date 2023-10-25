Израиль отложит наземную операцию в Газе до доставки двух батарей "Железного купола" из США

Израиль отложит наземную операцию в секторе Газа, чтобы Вашингтон успел перевезти свои системы ПВО в регион, сообщает газета Wall Street Journal, ссылаясь на израильских и американских официальных лиц.

"Израиль согласился пока на запрос США, чтобы они доставили свои ПВО для защиты американских военных в регионе перед ожидаемым наземным вторжением в Газу", — говорится в материале издания.