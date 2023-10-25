США уличили в планах устроить "новый Пёрл-Харбор" у берегов Израиля и развязать третью мировую
Эксперт Суконкин считает, что США развяжут третью мировую "новым Пёрл-Харбором"
Третья мировая уже началась, но активное противостояние могут спровоцировать США с помощью провокаций в Средиземноморье. Такое мнение высказал интернет-изданию "Подмосковье сегодня" военный эксперт и писатель Алексей Суконкин.
"Третья мировая уже началась. Это вне сомнений. Противоречий в мире накоплено столько, что пора их обнулять. Другого выхода нет. Все страны находятся в тупике, и невозможно прийти к каким-то устраивающим всех договорённостям без глобального военного конфликта", — высказался эксперт.
Писатель предположил, что новое противостояние могут спровоцировать американцы, например, потопив свой же авианосец в Средиземном море. Он заявил, что такое развитие событий будет "новым Пёрл-Харбором".
По мнению эксперта, в подрыве корабля Вашингтон может обвинить Иран, тогда военные действия могут распространиться по всему миру. Суконкин привёл слова генсека ООН Антониу Гутерриша, который жаждет признания США мировым лидером. Эксперт отметил, что из-за локальных войн, которые развязало англосаксонское сообщество, за последующие 20 лет мир потеряет три-четыре миллиарда человек.
Однако эксперт заключил, что все отстанут от проблем России, а также что Прибалтика и Украина проиграют РФ.
Ранее стало известно, что в Средиземноморье прибыли авианосцы Gerald Ford и Dwight Eisenhower. Следом Вашингтон направил к берегам Израиля флагманский корабль 6-го флота класса Blue Ridge USS Mount Whitney. Присутствие судов в регионе Белый дом назвал необходимым на фоне обострения конфликта в Газе. Президент России Владимир Путин заявил, что таким образом Штаты накаляют обстановку. Позже глава Пентагона Ллойд Остин объявил об установке на Ближнем Востоке батареи систем ПРО THAAD и дополнительных ЗРК Patriot.
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