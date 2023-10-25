США уличили в планах устроить "новый Пёрл-Харбор" у берегов Израиля и развязать третью мировую

Третья мировая уже началась, но активное противостояние могут спровоцировать США с помощью провокаций в Средиземноморье. Такое мнение высказал интернет-изданию "Подмосковье сегодня" военный эксперт и писатель Алексей Суконкин.

"Третья мировая уже началась. Это вне сомнений. Противоречий в мире накоплено столько, что пора их обнулять. Другого выхода нет. Все страны находятся в тупике, и невозможно прийти к каким-то устраивающим всех договорённостям без глобального военного конфликта", — высказался эксперт.

Писатель предположил, что новое противостояние могут спровоцировать американцы, например, потопив свой же авианосец в Средиземном море. Он заявил, что такое развитие событий будет "новым Пёрл-Харбором".

По мнению эксперта, в подрыве корабля Вашингтон может обвинить Иран, тогда военные действия могут распространиться по всему миру. Суконкин привёл слова генсека ООН Антониу Гутерриша, который жаждет признания США мировым лидером. Эксперт отметил, что из-за локальных войн, которые развязало англосаксонское сообщество, за последующие 20 лет мир потеряет три-четыре миллиарда человек.