Глава Пентагона раскрыл приказ экипажу идущего к берегам Израиля второго авианосца США
Глава Пентагона подтвердил отправку ударной группы на восток Средиземноморья
Глава Пентагона Ллойд Остин подтвердил приказ перебросить американский авианосец Dwight Eisenhower ("Дуайт Эйзенхауэр") в Средиземное море в связи с нападением на Израиль боевиков радикального палестинского движения ХАМАС. Об этом говорится в распространённом письменном заявлении министра обороны США.
"Я приказал ударной группе американского военного корабля "Эйзенхауэр" начать движение на восток Средиземного моря. Он присоединится к АУГ "Джеральд Форд", которая прибыла [в Средиземноморье] ранее на этой неделе", — объявил глава Пентагона.
Данное решение Остин назвал частью американских "усилий по сдерживанию враждебных действий против Израиля". Также, по его словам, США преследуют цель помешать "разрастанию этой войны после нападения ХАМАС на Израиль".
Несколькими днями ранее в Средиземноморье прибыл и авианосец Gerald Ford. Присутствие корабля в регионе Вашингтон назвал необходимым на фоне обострения конфликта Израиля и Палестины. Но президент России Владимир Путин уверен, что Штаты накаляют обстановку в конфликте, "подтаскивая" авианосные группы.
Flickr / Official U.S. Navy Page