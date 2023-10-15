Глава Пентагона раскрыл приказ экипажу идущего к берегам Израиля второго авианосца США

Глава Пентагона Ллойд Остин подтвердил приказ перебросить американский авианосец Dwight Eisenhower ("Дуайт Эйзенхауэр") в Средиземное море в связи с нападением на Израиль боевиков радикального палестинского движения ХАМАС. Об этом говорится в распространённом письменном заявлении министра обороны США.

"Я приказал ударной группе американского военного корабля "Эйзенхауэр" начать движение на восток Средиземного моря. Он присоединится к АУГ "Джеральд Форд", которая прибыла [в Средиземноморье] ранее на этой неделе", — объявил глава Пентагона.