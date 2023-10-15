В Средиземноморье следует второй авианосец США с ударной группой
Командование сил флота Соединённых Штатов сообщило об отправке в Средиземное море авианосца Dwight Eisenhower с ударной группой. Он составит компанию уже прибывшему в регион атомоходу Gerald Ford с палубным авиакрылом.
По данным ВМС, переброска группы кораблей производится в соответствии с графиком. Авианосец и сопровождающие его эсминцы будут "прилагать усилия для формирования всеобъемлющей морской мощи США", сказано в заявлении.
"Dwight Eisenhower 14 октября отправился для запланированной переброски. Ударная группа согласно плану направится в зону ответственности Европейского командования ВС США, где совместно с союзниками и партнёрами будет работать над поддержанием морского судоходства, включая военно-морскую дипломатию", — гласит сообщение.
Несколькими днями ранее в Средиземноморье прибыл и авианосец Gerald Ford. Присутствие корабля в регионе Вашингтон назвал необходимым на фоне обострения конфликта Израиля и Палестины. Но президент России Владимир Путин уверен, что Штаты накаляют обстановку в конфликте между Палестиной и Израилем, "подтаскивая" авианосные группы.
Flickr / Official U.S. Navy Page