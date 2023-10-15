В Средиземноморье следует второй авианосец США с ударной группой

Командование сил флота Соединённых Штатов сообщило об отправке в Средиземное море авианосца Dwight Eisenhower с ударной группой. Он составит компанию уже прибывшему в регион атомоходу Gerald Ford с палубным авиакрылом.

По данным ВМС, переброска группы кораблей производится в соответствии с графиком. Авианосец и сопровождающие его эсминцы будут "прилагать усилия для формирования всеобъемлющей морской мощи США", сказано в заявлении.