США перебрасывают в Восточное Средиземноморье ещё один корабль
Вашингтон направил флагманский корабль 6-го флота класса Blue Ridge USS Mount Whitney в восточную часть Средиземного моря для "поддержки операций США" на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Об этом информирует пресс-служба американских ВМС.
"Корабль <…> покинул Гаэту, Италия, 18 октября 2023 года для поддержки операций США в восточной части Средиземного моря", — говорится в сообщении.
А ранее в Восточное Средиземноморье прибыл американский авианосец "Джеральд Форд", чьё присутствие в США назвали необходимым на фоне эскалации палестино-израильского конфликта. О том, как он может повлиять на расклад сил, можно почитать в нашем материале. После этого Пентагон принял решение отправить второй авианосец с ударной группой. Кроме того, для отправки на Ближний Восток были отобраны около двух тысяч военнослужащих. Таким образом Вашингтон якобы хочет послать сигнал Ирану и предотвратить перерастание конфликта в Газе в масштабы регионального. При этом президент России Владимир Путин уверен, что Штаты своими действиями лишь накаляют обстановку.
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