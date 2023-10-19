США предупредили о неминуемом поражении в большой войне на Ближнем Востоке

США обречены на поражение в войне на Ближнем Востоке, если в неё окажутся втянуты Россия, Китай и Турция. Об этом заявил американский журналист Такер Карлсон в своей программе в социальной сети X (экс-Twitter).

По его словам, в конфликт между Израилем и ХАМАС могут быть вовлечены другие государства. Помимо вышеперечисленных Карлсон упомянул Иран, Саудовскую Аравию и страны Персидского залива, допустив, что этот список не полон. Причём, по его мнению, большинство стран будут сражаться на противоположной от Вашингтона стороне, и это станет большой проблемой для Штатов.

"Армия США слабее, чем когда-либо за последние 50 лет. <...> Сейчас не время для мировой войны. Мы её проиграем. Но наш главнокомандующий этого не понимает", — считает Карлсон.