США предупредили о неминуемом поражении в большой войне на Ближнем Востоке
Журналист Такер Карлсон предрёк поражение США в большой войне на Ближнем Востоке
Журналист Такер Карлсон. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Tucker Carlson
США обречены на поражение в войне на Ближнем Востоке, если в неё окажутся втянуты Россия, Китай и Турция. Об этом заявил американский журналист Такер Карлсон в своей программе в социальной сети X (экс-Twitter).
По его словам, в конфликт между Израилем и ХАМАС могут быть вовлечены другие государства. Помимо вышеперечисленных Карлсон упомянул Иран, Саудовскую Аравию и страны Персидского залива, допустив, что этот список не полон. Причём, по его мнению, большинство стран будут сражаться на противоположной от Вашингтона стороне, и это станет большой проблемой для Штатов.
"Армия США слабее, чем когда-либо за последние 50 лет. <...> Сейчас не время для мировой войны. Мы её проиграем. Но наш главнокомандующий этого не понимает", — считает Карлсон.
А ранее президент США Джо Байден заявил о поиске альтернативы наземной операции израильской армии в Газе. По его словам, эта тема обсуждалась в ходе его вчерашнего визита в еврейское государство.