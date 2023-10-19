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19 октября, 05:02

США предупредили о неминуемом поражении в большой войне на Ближнем Востоке

Журналист Такер Карлсон предрёк поражение США в большой войне на Ближнем Востоке

<p>Журналист Такер Карлсон. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Tucker Carlson</p>

Журналист Такер Карлсон. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Tucker Carlson

США обречены на поражение в войне на Ближнем Востоке, если в неё окажутся втянуты Россия, Китай и Турция. Об этом заявил американский журналист Такер Карлсон в своей программе в социальной сети X (экс-Twitter).

По его словам, в конфликт между Израилем и ХАМАС могут быть вовлечены другие государства. Помимо вышеперечисленных Карлсон упомянул Иран, Саудовскую Аравию и страны Персидского залива, допустив, что этот список не полон. Причём, по его мнению, большинство стран будут сражаться на противоположной от Вашингтона стороне, и это станет большой проблемой для Штатов.

"Армия США слабее, чем когда-либо за последние 50 лет. <...> Сейчас не время для мировой войны. Мы её проиграем. Но наш главнокомандующий этого не понимает", — считает Карлсон.

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А ранее президент США Джо Байден заявил о поиске альтернативы наземной операции израильской армии в Газе. По его словам, эта тема обсуждалась в ходе его вчерашнего визита в еврейское государство.

Лариса Сафронова
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