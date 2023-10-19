Байден заявил о поиске альтернативы наземной операции армии Израиля в Газе

США совместно с израильскими властями ищут альтернативу наземной операции в Газе. Об этом заявил журналистам по пути из еврейского государства американский президент Джо Байден. Стенограмму его выступления опубликовала пресс-служба Белого дома.

"Мы долго обсуждали, какие есть альтернативы. Наши военные говорят с их военными о том, какие есть альтернативы, но я не стану углубляться в это", — цитирует слова Байдена пресс-служба Белого дома.