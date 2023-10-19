Байден заявил о поиске альтернативы наземной операции армии Израиля в Газе
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент США Джо Байден во время встречи с правительственными чиновниками Израиля и США. Обложка © AP / TASS / Evan Vucci
США совместно с израильскими властями ищут альтернативу наземной операции в Газе. Об этом заявил журналистам по пути из еврейского государства американский президент Джо Байден. Стенограмму его выступления опубликовала пресс-служба Белого дома.
"Мы долго обсуждали, какие есть альтернативы. Наши военные говорят с их военными о том, какие есть альтернативы, но я не стану углубляться в это", — цитирует слова Байдена пресс-служба Белого дома.
Напомним, 18 октября Джо Байден прилетел в Тель-Авив. Его визит проходил вскоре после удара по больнице в секторе Газа. По последним данным, число жертв уже перевалило за 800, все они были гражданскими лицами. В Палестине заявляют, что за этим стоит ЦАХАЛ, однако там свою причастность отрицают, возлагая ответственность на радикальную группировку "Исламский джихад"*. Тем временем Иордания отменила саммит с участием американского лидера, а также президента Палестины Махмуда Аббаса, короля Иордании Абдаллы Второго и главы Египта Абдул-Фаттаха ас-Сиси.
*Организация признана Верховным судом террористической и запрещена на территории России.