Джо Байден прилетел в Тель-Авив

Самолёт президента США Джо Байдена с ним на борту приземлился в аэропорту имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве, сообщили в пресс-пуле Белого дома.

"Президентский борт приземлился в аэропорту Бен-Гурион в Израиле в 10:51 по местному времени (совпадает с московским. — Прим. Лайфа)", — говорится в сообщении.