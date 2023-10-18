Джо Байден прилетел в Тель-Авив
Самолёт президента США Джо Байдена с ним на борту приземлился в аэропорту имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве, сообщили в пресс-пуле Белого дома.
Джо Байден прилетел в Тель-Авив. Видео © X (ранее Twitter) / Sulaiman Ahmed
"Президентский борт приземлился в аэропорту Бен-Гурион в Израиле в 10:51 по местному времени (совпадает с московским. — Прим. Лайфа)", — говорится в сообщении.
Визит Джо Байдена в Израиль проходит на фоне вчерашнего удара по больнице в секторе Газа. По последним данным, число жертв уже перевалило за 800, все они были гражданскими лицами. В Палестине заявляют, что за этим стоит ЦАХАЛ, однако там свою причастность отрицают, возлагая ответственность на радикальную группировку "Исламский джихад"*. Тем временем Иордания отменила саммит с участием американского лидера, а также президента Палестины Махмуда Аббаса, короля Иордании Абдаллы Второго и главы Египта Абдул-Фаттаха ас-Сиси.
* Организация признана Верховным судом террористической и запрещена на территории России.
X (ранее Twitter) / Sulaiman Ahmed