К берегам Израиля направляются две тысячи американских морпехов

К берегам Израиля направляются силы быстрого реагирования Корпуса морской пехоты США. Как сообщает телекомпания CNN со ссылкой на представителя Министерства обороны, группа состоит из двух тысяч пехотинцев.

Предварительно, морские пехотинцы присоединятся к американским военным кораблям, которые следуют к Израилю. По данным представителя оборонного ведомства, таким образом США намерены "послать сигнал Ирану и предотвратить перерастание конфликта в Газе в региональный конфликт".

О том, что Пентагон отобрал около двух тысяч военнослужащих для потенциальной отправки на Ближний Восток, ранее сообщала газета The Wall Street Journal. По информации издания, военные не будут участвовать в боевых действиях, им якобы поручены такие задачи, как "консультирование" и "медицинская поддержка".