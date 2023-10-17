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17 октября, 00:41

К берегам Израиля направляются две тысячи американских морпехов

CNN: США направляют к берегам Израиля две тысячи морских пехотинцев

К берегам Израиля направляются силы быстрого реагирования Корпуса морской пехоты США. Как сообщает телекомпания CNN со ссылкой на представителя Министерства обороны, группа состоит из двух тысяч пехотинцев.

Предварительно, морские пехотинцы присоединятся к американским военным кораблям, которые следуют к Израилю. По данным представителя оборонного ведомства, таким образом США намерены "послать сигнал Ирану и предотвратить перерастание конфликта в Газе в региональный конфликт".

О том, что Пентагон отобрал около двух тысяч военнослужащих для потенциальной отправки на Ближний Восток, ранее сообщала газета The Wall Street Journal. По информации издания, военные не будут участвовать в боевых действиях, им якобы поручены такие задачи, как "консультирование" и "медицинская поддержка".

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Ранее стало известно, что в Средиземноморье прибыл авианосец Gerald Ford. Присутствие корабля в регионе Вашингтон назвал необходимым на фоне обострения конфликта Израиля и Палестины. Президент России Владимир Путин уверен, что таким образом Штаты накаляют обстановку в конфликте, "подтаскивая" авианосные группы.

Обложка ©

Unsplash

Оксана Попова
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