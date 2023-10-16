США отобрали две тысячи военных для помощи Израилю

Пентагон отобрал около двух тысяч военнослужащих для потенциальной отправки на Ближний Восток, чтобы помочь Израилю во время наземной операции в секторе Газа. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на представителей Минобороны США.

По информации издания, военные не будут участвовать в боевых действиях, им якобы поручены такие задачи, как "консультирование" и "медицинская поддержка". В настоящее время американские войска дислоцируются как на Ближнем Востоке, так и за пределами региона, включая Европу.