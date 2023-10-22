Пентагон заявил о развёртывании сил ПВО США на Ближнем Востоке
Глава Пентагона Остин: США развернут на Ближнем Востоке батарею ПРО THAAD
Батарея систем ПРО THAAD. Обложка © Getty Images / NiseriN
На Ближнем Востоке будут развёрнуты батарея систем ПРО THAAD и дополнительные зенитные ракетные комплексы Patriot. Такое поручение дал глава Пентагона Ллойд Остин.
В распространённом заявлении указано, что это решение принято по итогам консультаций с американским лидером Джо Байденом. В частности, отмечается, что Штаты намерены "укрепить позиции Министерства обороны [США] в регионе". Кроме этого, Пентагон поручил готовиться к развёртыванию дополнительных войск для "усиления готовности и возможности быстрого ответа в случае необходимости".
"Я активизировал развёртывание батареи Terminal High Altitude Area Defense (THAAD), а также дополнительных батальонов Patriot в точках по всему региону Ближнего Востока для усиления защиты американских войск", — сказано в заявлении Остина.
Ранее стало известно, что в Средиземноморье прибыл авианосец Gerald Ford. Присутствие корабля в регионе Вашингтон назвал необходимым на фоне обострения конфликта Израиля и Палестины. Президент России Владимир Путин уверен, что таким образом Штаты накаляют обстановку в конфликте, "подтаскивая" авианосные группы. А экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор считает, что опрометчивые решения президента США Джо Байдена относительно палестино-израильского конфликта могут обернуться настоящим Армагеддоном.