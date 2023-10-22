Пентагон заявил о развёртывании сил ПВО США на Ближнем Востоке

На Ближнем Востоке будут развёрнуты батарея систем ПРО THAAD и дополнительные зенитные ракетные комплексы Patriot. Такое поручение дал глава Пентагона Ллойд Остин.

В распространённом заявлении указано, что это решение принято по итогам консультаций с американским лидером Джо Байденом. В частности, отмечается, что Штаты намерены "укрепить позиции Министерства обороны [США] в регионе". Кроме этого, Пентагон поручил готовиться к развёртыванию дополнительных войск для "усиления готовности и возможности быстрого ответа в случае необходимости".