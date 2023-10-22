Удобный довод: На Западе раскрыли, под каким предлогом США открестятся от Украины

Власти Соединённых Штатов в скором времени могут использовать ситуацию на Ближнем Востоке, чтобы отказаться от Украины. Такое мнение в интервью телевизионному каналу SwebbTV высказал аналитик Магнус Стенлунд.

По словам эксперта, для Вашингтона и Североатлантического альянса наступает момент перераспределения ресурсов. Если создастся впечатление, что это жизненно важно, отказ от поддержки киевского режима будет представлен как насущная необходимость.

Также собеседник телеканала подчеркнул, что уже сейчас средства массовой информации сосредоточены на обострении палестино-израильского конфликта, а западные союзники, как он считает, могут использовать это для отвлечения внимания от Киева. К тому же в противостоянии с Россией на Украине Запад разгромно проигрывает, добавил эксперт.