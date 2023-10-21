В США предрекли Украине вынужденные переговоры с Россией

США могут заставить Украину сесть за стол переговоров из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Military Watch Magazine.



"Поскольку Украина всё менее способна достичь своих военных целей, перенаправление боеприпасов в Израиль может стать для западного блока способом сохранить лицо", — пишет издание.

Там добавили, что США, перенаправив поставки вооружений в Израиль, смогут спасти лицо: сократить инвестиции и заставить Украину сесть за стол переговоров. По словам официальных лиц, оружие может быть отправлено еврейскому государству в ближайшее время. Это происходит в то время, когда ВСУ уже не могут восстановиться после провальных наступательных операций и количество погибших солдат только растёт.

В материале отмечается, что нехватка оружия для ВСУ уже является нормой. А вот российские войска в несколько раз увеличили производство боеприпасов для ряда ключевых боевых систем.