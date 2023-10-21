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21 октября, 16:28

В США предрекли Украине вынужденные переговоры с Россией

MWM: США принудит Киев сесть за стол переговоров на фоне конфликта в Израиле

США могут заставить Украину сесть за стол переговоров из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Military Watch Magazine.

"Поскольку Украина всё менее способна достичь своих военных целей, перенаправление боеприпасов в Израиль может стать для западного блока способом сохранить лицо", пишет издание.

Там добавили, что США, перенаправив поставки вооружений в Израиль, смогут спасти лицо: сократить инвестиции и заставить Украину сесть за стол переговоров. По словам официальных лиц, оружие может быть отправлено еврейскому государству в ближайшее время. Это происходит в то время, когда ВСУ уже не могут восстановиться после провальных наступательных операций и количество погибших солдат только растёт.

В материале отмечается, что нехватка оружия для ВСУ уже является нормой. А вот российские войска в несколько раз увеличили производство боеприпасов для ряда ключевых боевых систем.

В США обрисовали мрачные перспективы Украины на 2024 год

В США обрисовали мрачные перспективы Украины на 2024 год

Ранее Лайф писал, что США сделали выбор между Израилем и Украиной в гонке за боеприпасы. Вашингтон планирует передать Тель-Авиву артиллерийские снаряды калибра 155 миллиметров, которые должны были быть переданы ВСУ.

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Shutterstock

Дарья Нарыкова
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