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Опубликовано 19 октября 2023, 22:27
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США сделали выбор между Израилем и Украиной в гонке за боеприпасы

Axios: США передадут Израилю десятки тысяч снарядов, предназначавшихся Украине

Вашингтон планирует передать Тель-Авиву артиллерийские снаряды калибра 155 миллиметров, предназначавшиеся для ВСУ. Об этом сообщил портал Axios.

"Пентагон планирует отправить Израилю десятки тысяч 155-миллиметровых артиллерийских снарядов из экстренных запасов США, которые несколько месяцев назад предназначались для Украины", — рассказали журналистам знакомые с ситуацией израильские чиновники.

Отмечается, что США в течение 2023 года изымали эти снаряды из своих запасов в Израиле, сделанных в рамках соглашения между странами. Тогда военные ЦАХАЛ были уверены, что им не понадобятся экстренные поставки боеприпасов. Однако ситуация изменилась. Что касается Киева — по мнению источников портала в американских официальных кругах, перенаправление снарядов не повлияет на боеспособность украинской армии.

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Flickr / North Dakota National Guard

Лариса Сафронова
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