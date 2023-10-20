США сделали выбор между Израилем и Украиной в гонке за боеприпасы
Axios: США передадут Израилю десятки тысяч снарядов, предназначавшихся Украине
Вашингтон планирует передать Тель-Авиву артиллерийские снаряды калибра 155 миллиметров, предназначавшиеся для ВСУ. Об этом сообщил портал Axios.
"Пентагон планирует отправить Израилю десятки тысяч 155-миллиметровых артиллерийских снарядов из экстренных запасов США, которые несколько месяцев назад предназначались для Украины", — рассказали журналистам знакомые с ситуацией израильские чиновники.
Отмечается, что США в течение 2023 года изымали эти снаряды из своих запасов в Израиле, сделанных в рамках соглашения между странами. Тогда военные ЦАХАЛ были уверены, что им не понадобятся экстренные поставки боеприпасов. Однако ситуация изменилась. Что касается Киева — по мнению источников портала в американских официальных кругах, перенаправление снарядов не повлияет на боеспособность украинской армии.
Ранее президент США Джо Байден заявил о готовности перебросить на Ближний Восток дополнительные силы в случае необходимости. А глава внешнеполитической службы Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель поставил под вопрос дальнейшую финансовую помощь Украине со стороны Вашингтона.
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