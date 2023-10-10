Байден заявил о готовности перебросить на Ближний Восток дополнительные силы
Байден: США готовы направить на Ближний Восток дополнительные военные силы
Президент США Джо Байден назвал атаки ХАМАС актом терроризма, подчеркнув, что у Израиля есть полное право ответить на них. По словам американского лидера, Вашингтон позаботится о том, чтобы у евреев были средства защиты. В частности, Штаты готовы направить на Ближний Восток дополнительные военные силы в случае необходимости.
"Мы готовы при необходимости привлечь дополнительные [военные] силы. Позвольте мне ещё раз сказать: любая страна, любая организация, любой, кто думает о том, чтобы воспользоваться этой ситуацией, у меня [для вас есть] одно слово: не надо", — сказал Байден, выступая в Белом доме.
Также президент США намерен в срочном порядке проработать с Конгрессом выделение средств на нужды Израиля.
Ранее сообщалось, что Израиль обратился к США за ракетами-перехватчиками для ПВО "Железный купол". В связи с этим республиканка Клаудия Тенни внесла в Конгресс законопроект о предоставлении помощи еврейскому государству на сумму 2 миллиарда долларов. Документ уже получил поддержку более чем полутора десятков конгрессменов обеих партий.
Напомним, территорию Израиля 7 октября обстреляли из сектора Газа. После этого в страну проникли палестинские радикалы движения ХАМАС. Они объявили о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а Израиль официально заявил о переходе в состояние войны. По последним данным, в результате боевых действий погибло более 1000 израильтян и свыше 700 палестинцев.
ТАСС / AP / Evan Vucci