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10 октября, 19:06

Байден заявил о готовности перебросить на Ближний Восток дополнительные силы

Байден: США готовы направить на Ближний Восток дополнительные военные силы

Президент США Джо Байден назвал атаки ХАМАС актом терроризма, подчеркнув, что у Израиля есть полное право ответить на них. По словам американского лидера, Вашингтон позаботится о том, чтобы у евреев были средства защиты. В частности, Штаты готовы направить на Ближний Восток дополнительные военные силы в случае необходимости.

"Мы готовы при необходимости привлечь дополнительные [военные] силы. Позвольте мне ещё раз сказать: любая страна, любая организация, любой, кто думает о том, чтобы воспользоваться этой ситуацией, у меня [для вас есть] одно слово: не надо", — сказал Байден, выступая в Белом доме.

Также президент США намерен в срочном порядке проработать с Конгрессом выделение средств на нужды Израиля.

Ранее сообщалось, что Израиль обратился к США за ракетами-перехватчиками для ПВО "Железный купол". В связи с этим республиканка Клаудия Тенни внесла в Конгресс законопроект о предоставлении помощи еврейскому государству на сумму 2 миллиарда долларов. Документ уже получил поддержку более чем полутора десятков конгрессменов обеих партий.

США собрались отправить второй авианосец к берегам Израиля

США собрались отправить второй авианосец к берегам Израиля

Напомним, территорию Израиля 7 октября обстреляли из сектора Газа. После этого в страну проникли палестинские радикалы движения ХАМАС. Они объявили о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а Израиль официально заявил о переходе в состояние войны. По последним данным, в результате боевых действий погибло более 1000 израильтян и свыше 700 палестинцев.

Обложка ©

ТАСС / AP / Evan Vucci

Наталья Исакова
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