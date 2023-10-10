Байден заявил о готовности перебросить на Ближний Восток дополнительные силы

Президент США Джо Байден назвал атаки ХАМАС актом терроризма, подчеркнув, что у Израиля есть полное право ответить на них. По словам американского лидера, Вашингтон позаботится о том, чтобы у евреев были средства защиты. В частности, Штаты готовы направить на Ближний Восток дополнительные военные силы в случае необходимости.

"Мы готовы при необходимости привлечь дополнительные [военные] силы. Позвольте мне ещё раз сказать: любая страна, любая организация, любой, кто думает о том, чтобы воспользоваться этой ситуацией, у меня [для вас есть] одно слово: не надо", — сказал Байден, выступая в Белом доме.

Также президент США намерен в срочном порядке проработать с Конгрессом выделение средств на нужды Израиля.