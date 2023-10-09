Израиль хочет срочно пополнить запасы ракет для "Железного купола"

Израилю после нападения боевиков ХАМАС необходимо пополнить запасы противоракет для системы обороны "Железный купол" и других боеприпасов. С такой просьбой власти страны обратились к Вашингтону.

Газета The Washington Post сообщает, что, помимо противоракет, Тель-Авив запросил малокалиберные бомбы и боеприпасы для пулемётов. Кроме того, власти еврейского государства хотят активизировать сотрудничество по обмену разведданными.