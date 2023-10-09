Израиль хочет срочно пополнить запасы ракет для "Железного купола"
WP: Израиль обратился к США за ракетами-перехватчиками для "Железного купола"
Израильский военнослужащий в Сдероте во время вооружённого конфликта с палестинским ХАМАС. Обложка © ТАСС / EPA / ATEF SAFADI
Израилю после нападения боевиков ХАМАС необходимо пополнить запасы противоракет для системы обороны "Железный купол" и других боеприпасов. С такой просьбой власти страны обратились к Вашингтону.
Газета The Washington Post сообщает, что, помимо противоракет, Тель-Авив запросил малокалиберные бомбы и боеприпасы для пулемётов. Кроме того, власти еврейского государства хотят активизировать сотрудничество по обмену разведданными.
По информации источников издания, в ближайшие сутки-двое Израиль начнёт операцию в секторе Газа. Это может привести к многочисленным жертвам, поскольку войска зайдут на густонаселённую территорию.
Напомним, 7 октября сектор Газа обстрелял территорию Израиля, после чего в страну проникли палестинские радикалы. ХАМАС объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а израильская армия в ответ приступила к контртеррористическим действиям. На данный момент известно о том, что по меньшей мере 700 израильтян были убиты, более 2200 получили ранения, а с палестинской стороны убито более 300 человек и пострадало около двух тысяч. Израиль официально объявил о переходе страны в состояние войны, а также запросил помощь у Вашингтона. В Белом доме уже сообщили, что помогут Израилю, но не уточнили, какая это будет помощь.