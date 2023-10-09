Боррель поставил под вопрос выделение новых средств Украине

Глава внешнеполитической службы Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель считает, что дальнейшая финансовая помощь Украине со стороны Вашингтона под вопросом в связи с последними событиями в США.

"Несмотря на сильную вовлечённость администрации [Джо] Байдена, это порождает неопределённость по будущему финансирования этой страны со стороны США", — написал главный дипломат ЕС в своём блоге на странице европейской внешнеполитической службы.

Он предупредил о неспособности Европы в краткие сроки компенсировать Киеву отсутствие поддержки со стороны США. Боррель выразил надежду на то, что Белый дом сможет быстро найти выход из тупика. Он заметил, что в будущем такое развитие событий усиливает ответственность ЕС. По словам дипломата, общие финансовые обязательства Евросоюза в отношении Киева составляют 82 млрд евро, в том числе 25 млрд приходятся на военные расходы.