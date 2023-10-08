Стоимость гособлигаций США обрушилась до 16-летнего минимума

Федеральная резервная система (ФРС) США подняла ставки до максимального уровня с 2007 года, в результате чего американский рынок гособлигаций обрушился, что в совокупности с огромным госдолгом может привести к рецессии в экономике Штатов уже к концу года. Об этом пишет РИА "Новости".

Последние пару лет ФРС увеличивал ставки, которые сейчас достигли диапазона 5,25% – 5,5%, что стало рекордом за последние 16 лет. В итоге попытки снизить инфляцию и стабилизировать цены на топливо обернулись для США обвалом рынка госдолга и образованием дефицита бюджета. На данный момент инвесторы беспокоятся о продолжении роста ставок, поэтому начали массово избавляться от бумаг.

Тем временем госдолг США преодолел новую рекордную отметку в 33,4 триллиона долларов. Также в конце лета бюджетный дефицит вырос на 29% и достиг 219 миллиардов долларов, тогда как доходы подросли всего лишь на 19,2%.

Аналитики отмечают, что огромные ставки приводят к удорожанию кредитов для населения и предприятий, а это в свою очередь существенно замедляет экономику. Пока ещё показатели американского ВВП выглядят стабильными, но уже к концу текущего года США рискуют оказаться в рецессии.