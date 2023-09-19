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18 сентября, 21:32

Госдолг США побил антирекорд и превысил 33 триллиона долларов

Минфин Соединённых Штатов обновил данные по госдолгу страны. По состоянию на 18 сентября этот показатель впервые в истории достиг значения 33,04 триллиона долларов.

Прошлый антирекорд был зафиксирован 16 июня, когда государственной долг США превысил отметку 32 триллиона долларов. В то же время законодательно установленный порог задолженности расположился на отметке 31,3 триллиона. Этот рубеж американская финсистема перешагнула в январе 2023 года.

По мнению бывшего президента США Дональда Трампа, ухудшение экономических показателей связано с действиями главы Белого дома Джо Байдена. 45-й американский лидер ранее выразил уверенность, что Соединённые Штаты столкнутся с новой Великой депрессией, если его преемник и дальше будет оставаться у власти.

Госдолг Британии достиг рекордных 2,54 триллиона фунтов

Госдолг Британии достиг рекордных 2,54 триллиона фунтов

Между тем Киев старается не отставать от Вашингтона в вопросах экономических "достижений". Так, летом 2023 года госдолг Украины превысил исторический максимум, остановившись на отметке 132 миллиарда долларов.

Обложка ©

Unsplash / Louis Velazquez

Илья Пушкарев
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