Госдолг Украины достиг нового рекордного значения
Минфин Украины: Госдолг страны на 31 июля составил 132,92 миллиарда долларов
Госдолг Украины превысил 132 миллиарда долларов по состоянию на 31 июля текущего года. Об этом рассказали в Министерстве финансов Незалежной.
Так, государственный и гарантированный госдолг страны составил 4860,59 миллиарда гривен, что эквивалентно 132,92 миллиарда долларов.
"В том числе: государственный и гарантированный государством внешний долг — 3319,19 миллиарда гривен, или 90,77 миллиарда долларов; государственный и гарантированный государством внутренний долг — 1541,41 миллиарда гривен, или 42,15 миллиарда долларов", — указано на сайте ведомства.
В Минфине страны также уточнили, что только за июль госдолг Украины увеличился на четыре миллиарда долларов.
Ранее американский аналитик Кевин Робертс призвал США отказаться от идеи отправки Украине нового пакета финансовой помощи в размере 24 миллиардов долларов. Аналитик считает, что механизм выделения помощи Киеву должен стать прозрачнее. При этом сейчас, по его мнению, американским властям надо обратить внимание на решение внутренних проблем.
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