Госдолг Украины достиг нового рекордного значения

Госдолг Украины превысил 132 миллиарда долларов по состоянию на 31 июля текущего года. Об этом рассказали в Министерстве финансов Незалежной.

Так, государственный и гарантированный госдолг страны составил 4860,59 миллиарда гривен, что эквивалентно 132,92 миллиарда долларов.

"В том числе: государственный и гарантированный государством внешний долг — 3319,19 миллиарда гривен, или 90,77 миллиарда долларов; государственный и гарантированный государством внутренний долг — 1541,41 миллиарда гривен, или 42,15 миллиарда долларов", — указано на сайте ведомства.

В Минфине страны также уточнили, что только за июль госдолг Украины увеличился на четыре миллиарда долларов.