"США слабее, чем раньше": Американский аналитик призвал перестать отправлять Киеву деньги
Американский аналитик Робертс призвал США сократить финансовую помощь Украине
США не должны выделять Украине новый пакет финансовой помощи в размере 24 миллиардов долларов. Такое мнение выразил президент американского исследовательского института Фонд "Наследие" Кевин Робертс.
"США на данный момент экономически слабее, чем раньше. Мы просто не можем позволить себе нынешний уровень финансовой поддержки Украины, поэтому я против нового пакета финансовой помощи на 24 миллиарда долларов", — сказал он в эфире телеканала Fox News.
Аналитик считает, что механизм выделения помощи Киеву должен стать прозрачнее. При этом сейчас, по его мнению, американским властям надо обратить внимание на решение внутренних проблем.
Лайф напоминает: ранее президент США Джо Байден призвал Конгресс выделить дополнительную помощь Украине, причём этот запрос превосходит обращение о финансировании для решения внутренних проблем США. Из затребованных общих 40 миллиардов долларов хозяин Белого дома попросил на военную, финансовую и гуманитарную помощь Киеву порядка 24 миллиардов долларов. Такую сумму в Вашингтоне объяснили тем, что конфликт может продолжиться в следующем году. При этом действия Байдена вызвали критику в американских политических кругах. Конгрессмены потребовали от Байдена отозвать запрос о помощи Киеву на миллиарды.
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