"Американцы устали": Конгрессмены потребовали от Байдена отозвать запрос о помощи Киеву на миллиарды

Представители Конгресса от Республиканской партии потребовали от президента Соединённых Штатов Джо Байдена отозвать запрос о новом финансировании помощи Киеву на 24 миллиарда долларов. Об этом в социальной сети Х (ранее Twitter) сообщил член Палаты представителей Уоррен Дэвидсон.

"Американцы устали спонсировать бесконечную прокси-войну. Я и мои коллеги написали письмо с требованием к президенту Байдену отозвать последний пакет помощи до тех пор, пока Конгрессу не предоставят всестороннюю стратегию в контексте Украины", — написал политик.