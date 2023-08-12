"Американцы устали": Конгрессмены потребовали от Байдена отозвать запрос о помощи Киеву на миллиарды
Республиканцы потребовали от Байдена отозвать запрос о помощи Киеву на $24 млрд
Представители Конгресса от Республиканской партии потребовали от президента Соединённых Штатов Джо Байдена отозвать запрос о новом финансировании помощи Киеву на 24 миллиарда долларов. Об этом в социальной сети Х (ранее Twitter) сообщил член Палаты представителей Уоррен Дэвидсон.
"Американцы устали спонсировать бесконечную прокси-войну. Я и мои коллеги написали письмо с требованием к президенту Байдену отозвать последний пакет помощи до тех пор, пока Конгрессу не предоставят всестороннюю стратегию в контексте Украины", — написал политик.
В опубликованном республиканцем письме против нового финансирования помощи Киеву выступили 12 конгрессменов.
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Ранее Лайф писал, что запрос Байдена к Конгрессу о дополнительной помощи Украине превосходит обращение о финансировании для решения внутренних проблем США. Из затребованных общих 40 миллиардов долларов хозяин Белого дома просит на военную, финансовую и гуманитарную помощь Киеву порядка 24 миллиардов долларов. Такую сумму в Вашингтоне объяснили тем, что конфликт может продолжиться в следующем году. При этом действия Байдена вызвали критику в американских политических кругах. Так, конгрессвумен Марджори Тейлор Грин заявила, что США не по карману такие траты.
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