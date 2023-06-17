Регион

Уведомления отключены

17 июня, 01:54

Госдолг США достиг рекордной отметки

Минфин США: Госдолг страны впервые в истории превысил 32 триллиона долларов

Впервые в истории США объём государственного долга превысил 32 триллиона долларов. Об этом сообщается на сайте Минфина страны.

Согласно представленной таблице, суммарный непогашенный госдолг — 32 триллиона 39 миллиардов 244 миллиона долларов. До этого уровень госдолга оценивался в 31,95 триллиона.

В американский Конгресс внесли статьи об импичменте Байдену

В американский Конгресс внесли статьи об импичменте Байдену

Напомним, 3 июня Байден подписал закон о повышении потолка госдолга США. По его словам, благодаря этому удалось предотвратить "экономический кризис и крах", ведь ставки никогда не были так высоки.

Обложка ©

Freepik

Лариса Сафронова
  • Новости
  • США
  • Мировая экономика
  • Экономика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров