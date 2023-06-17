Госдолг США достиг рекордной отметки
Минфин США: Госдолг страны впервые в истории превысил 32 триллиона долларов
Впервые в истории США объём государственного долга превысил 32 триллиона долларов. Об этом сообщается на сайте Минфина страны.
Согласно представленной таблице, суммарный непогашенный госдолг — 32 триллиона 39 миллиардов 244 миллиона долларов. До этого уровень госдолга оценивался в 31,95 триллиона.
Напомним, 3 июня Байден подписал закон о повышении потолка госдолга США. По его словам, благодаря этому удалось предотвратить "экономический кризис и крах", ведь ставки никогда не были так высоки.
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