Байден подписал закон о повышении потолка госдолга США

Президент США Джо Байден подписал закон о повышении потолка госдолга страны. Об этом говорится в заявлении на сайте Белого дома.

"В субботу, 3 июня, президент подписал закон. <...> "Акт 2023 года о бюджетной ответственности", который приостанавливает предел государственного долга до 1 января 2025 года", — сообщают в резиденции американского лидера.

Там выразили благодарность за сотрудничество спикеру Палаты представителей Кевину Маккарти и лидерам Конгресса США.