Байден подписал закон о повышении потолка госдолга США
Белый дом: Байден подписал закон о повышении госдолга США
Президент США Джо Байден подписал закон о повышении потолка госдолга страны. Об этом говорится в заявлении на сайте Белого дома.
"В субботу, 3 июня, президент подписал закон. <...> "Акт 2023 года о бюджетной ответственности", который приостанавливает предел государственного долга до 1 января 2025 года", — сообщают в резиденции американского лидера.
Там выразили благодарность за сотрудничество спикеру Палаты представителей Кевину Маккарти и лидерам Конгресса США.
Как писал Лайф ранее, Джо Байден считает, что благодаря повышению потолка госдолга в стране удалось предотвратить "экономический кризис и крах". По его словам, ставки никогда не были так высоки.
Flickr / The White House