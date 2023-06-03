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3 июня, 01:05

Байден: Экономического краха в США из-за госдолга удалось избежать

Президент США Джо Байден считает, что благодаря повышению потолка госдолга в стране удалось предотвратить "экономический кризис и крах".

"Я обращаюсь к вам сегодня, чтобы сообщить о предотвращении кризиса и о том, что мы делаем для защиты будущего Америки. Одобрение соглашения по бюджету было крайне важно. Ставки никогда не были так высоки", отмечается в распространённом 2 мая заявлении американского лидера.

Байден может подписать закон о предотвращении дефолта в США уже 3 июня

Байден может подписать закон о предотвращении дефолта в США уже 3 июня

Как отметил президент США, несмотря на то что стороны не добились своего в ходе переговоров, экономический кризис и экономический крах всё же были предотвращены.

Ранее гендиректор Sovereign Wealth Management Гэри Королёв заявил, что продолжающийся отток средств вкладчиков с банковских счетов в США в итоге может довести страну до полномасштабного экономического кризиса. Он считает, что в данной ситуации финансово ослабленные корпорации или физлица, которые не могут оплатить свои долги, "потенциально оказываются в дефолте".

Обложка ©

Flickr / The White House

Юлия Коновалова
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