Байден: Экономического краха в США из-за госдолга удалось избежать
Президент США Джо Байден считает, что благодаря повышению потолка госдолга в стране удалось предотвратить "экономический кризис и крах".
"Я обращаюсь к вам сегодня, чтобы сообщить о предотвращении кризиса и о том, что мы делаем для защиты будущего Америки. Одобрение соглашения по бюджету было крайне важно. Ставки никогда не были так высоки", — отмечается в распространённом 2 мая заявлении американского лидера.
Как отметил президент США, несмотря на то что стороны не добились своего в ходе переговоров, экономический кризис и экономический крах всё же были предотвращены.
Ранее гендиректор Sovereign Wealth Management Гэри Королёв заявил, что продолжающийся отток средств вкладчиков с банковских счетов в США в итоге может довести страну до полномасштабного экономического кризиса. Он считает, что в данной ситуации финансово ослабленные корпорации или физлица, которые не могут оплатить свои долги, "потенциально оказываются в дефолте".
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