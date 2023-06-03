Байден: Экономического краха в США из-за госдолга удалось избежать

Президент США Джо Байден считает, что благодаря повышению потолка госдолга в стране удалось предотвратить "экономический кризис и крах".

"Я обращаюсь к вам сегодня, чтобы сообщить о предотвращении кризиса и о том, что мы делаем для защиты будущего Америки. Одобрение соглашения по бюджету было крайне важно. Ставки никогда не были так высоки", — отмечается в распространённом 2 мая заявлении американского лидера.

Как отметил президент США, несмотря на то что стороны не добились своего в ходе переговоров, экономический кризис и экономический крах всё же были предотвращены.