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2 июня, 20:54

Байден может подписать закон о предотвращении дефолта в США уже 3 июня

Белый дом: Байден планирует подписать законопроект по потолку госдолга 3 июня

Законопроект о повышении потолка госдолга США планируется подписать в субботу, 3 июня, сейчас продолжаются процедуры в Конгрессе. Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Палата представителей и Сенат должны сделать своё дело. Мы будем работать с ними в быстром темпе, чтобы убедиться, что сможем подписать его, надеюсь, уже завтра", — сказала пресс-секретарь.

По её словам, президент Байден считает необходимым подписать законопроект до 5 июня — это "крайний день".

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Ранее Байден объявил о достижении соглашения со спикером Палаты представителей Кевином Маккарти по потолку госдолга. Он рекомендовал обоим палатам Конгресса одобрить двухпартийное соглашение.

Обложка ©

Flickr / The White House

Лариса Сафронова
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