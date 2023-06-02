Байден может подписать закон о предотвращении дефолта в США уже 3 июня

Законопроект о повышении потолка госдолга США планируется подписать в субботу, 3 июня, сейчас продолжаются процедуры в Конгрессе. Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Палата представителей и Сенат должны сделать своё дело. Мы будем работать с ними в быстром темпе, чтобы убедиться, что сможем подписать его, надеюсь, уже завтра", — сказала пресс-секретарь.

По её словам, президент Байден считает необходимым подписать законопроект до 5 июня — это "крайний день".