Байден объявил о достижении соглашения с Маккарти по потолку госдолга
Президент США Джо Байден сообщил, что достиг окончательной договорённости по повышению потолка госдолга. Выступая перед журналистами, он рекомендовал Палате представителей и Сенату одобрить двухпартийное соглашение.
"Я поговорил со спикером Маккарти, и мы достигли двухпартийного соглашения по бюджету, которое мы готовы направить в Конгресс", — сказал американский лидер.
Это решение снимает с повестки дня угрозу катастрофического дефолта, добавил президент США. При этом он добавил, что ни одна сторона не достигла всех своих целей.
Напомним, договорённости между Белым домом и представителями Конгресса были достигнуты на консультациях 27 мая. Спикер Палаты представителей Кевин Маккарти говорил, что соглашение "достойно американского народа".
Flickr / The White House