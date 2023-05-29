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28 мая, 23:24

Байден объявил о достижении соглашения с Маккарти по потолку госдолга

Президент США Джо Байден сообщил, что достиг окончательной договорённости по повышению потолка госдолга. Выступая перед журналистами, он рекомендовал Палате представителей и Сенату одобрить двухпартийное соглашение.

"Я поговорил со спикером Маккарти, и мы достигли двухпартийного соглашения по бюджету, которое мы готовы направить в Конгресс", — сказал американский лидер.

Это решение снимает с повестки дня угрозу катастрофического дефолта, добавил президент США. При этом он добавил, что ни одна сторона не достигла всех своих целей.

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Напомним, договорённости между Белым домом и представителями Конгресса были достигнуты на консультациях 27 мая. Спикер Палаты представителей Кевин Маккарти говорил, что соглашение "достойно американского народа".

Обложка ©

Flickr / The White House

Артур Лапсаков
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