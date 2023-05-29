Байден объявил о достижении соглашения с Маккарти по потолку госдолга

Президент США Джо Байден сообщил, что достиг окончательной договорённости по повышению потолка госдолга. Выступая перед журналистами, он рекомендовал Палате представителей и Сенату одобрить двухпартийное соглашение.

"Я поговорил со спикером Маккарти, и мы достигли двухпартийного соглашения по бюджету, которое мы готовы направить в Конгресс", — сказал американский лидер.