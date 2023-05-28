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28 мая, 03:36

Байден заявил о предотвращённой катастрофе в США

Байден: Принципиальные договорённости с Конгрессом предотвратили дефолт в США

Принципиальные договорённости между Белым домом и республиканцами Палаты представителей Конгресса США по вопросу повышения госдолга предотвратили катастрофу в стране. Это следует из распространённого заявления президента Джо Байдена.

"И это соглашение — хорошая новость для американского народа, потому что оно предотвращает то, что могло бы стать катастрофическим дефолтом и привести к экономической рецессии, опустошению пенсионных счётов и потере миллионов рабочих мест", — отметил Байден, подчеркнув, что это компромисс для обеих сторон.

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Кроме того, "соглашение защищает ключевые приоритеты и достижения в законодательной сфере" демократов в Конгрессе и администрации Байдена. По его мнению, это важный шаг вперёд, обеспечивающий рост экономики.

Президент США пояснил, что работа продолжится в течение следующего дня, а затем законопроект направят в Палату представителей и Сенат. Он призвал обе палаты закончить работу как можно скорее. Спикер Палаты представителей Кевин Маккарти ранее сообщил, что голосование в нижней палате Конгресса состоится 31 мая, после чего документ отправится в Сенат и на подпись президенту.

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Как пишет CNN со ссылкой на источник, соглашение между сторонами предполагает двухлетнее повышение потолка госдолга в обмен на ограничение расходов федерального бюджета.

Как ранее писал Лайф, в США смогли найти решение вопроса госдолга, чтобы избежать дефолта. Договорённости были достигнуты на консультациях в субботу.

Обложка ©

Flickr / The White House

Лариса Сафронова
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