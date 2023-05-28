Регион

Уведомления отключены

28 мая, 00:49

В США смогли найти решение вопроса госдолга, чтобы избежать дефолта

Punchbowl News: Белый дом и республиканцы достигли договорённости по госдолгу

Представители Белого дома и конгрессмены-республиканцы достигли принципиальной договорённости по вопросу повышения потолка госдолга. Как пишет Punchbowl News со ссылкой на источники, это поможет избежать дефолта в США.

Договорённости, по данным портала, были достигнуты на консультациях в субботу.

Минфин США изменил ожидаемый срок дефолта

Минфин США изменил ожидаемый срок дефолта

Ранее спикер Палаты представителей Конгресса Кевин Маккарти заявил, что США не будут сокращать военные расходы для предотвращения дефолта. Этот вопрос обсуждался на встрече с президентом Джо Байденом.

Обложка ©

Unsplash

Артур Лапсаков
  • Новости
  • США
  • Мировая политика
  • Мировая экономика
  • Политика
  • Экономика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров