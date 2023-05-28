В США смогли найти решение вопроса госдолга, чтобы избежать дефолта

Представители Белого дома и конгрессмены-республиканцы достигли принципиальной договорённости по вопросу повышения потолка госдолга. Как пишет Punchbowl News со ссылкой на источники, это поможет избежать дефолта в США.

Договорённости, по данным портала, были достигнуты на консультациях в субботу.