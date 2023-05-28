В США смогли найти решение вопроса госдолга, чтобы избежать дефолта
Punchbowl News: Белый дом и республиканцы достигли договорённости по госдолгу
Представители Белого дома и конгрессмены-республиканцы достигли принципиальной договорённости по вопросу повышения потолка госдолга. Как пишет Punchbowl News со ссылкой на источники, это поможет избежать дефолта в США.
Договорённости, по данным портала, были достигнуты на консультациях в субботу.
Ранее спикер Палаты представителей Конгресса Кевин Маккарти заявил, что США не будут сокращать военные расходы для предотвращения дефолта. Этот вопрос обсуждался на встрече с президентом Джо Байденом.
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