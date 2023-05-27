Минфин США изменил ожидаемый срок дефолта
Глава Минфина США уточнила в письме Конгрессу, что дефолт может наступить 5 июня
Дефолт в Соединённых Штатах может произойти не 1 июня, как предполагалось ранее, а 5 июня. Такое уточнение внесла в письме руководству Конгресса министр финансов США Джанет Йеллен.
"В свете поступления новых данных мы теперь считаем, что у Министерства финансов будет недостаточно ресурсов для удовлетворения всех обязательств правительства, если Конгресс не примет меры по повышению или приостановке действия потолка госдолга к 5 июня", — указано в документе.
Министр в письме призвала членов Конгресса "действовать как можно быстрее", имея в виду поднятие потолка госдолга для предотвращения дефолта в стране. В консультациях с помощниками президента США Джо Байдена по этому вопросу участвуют представители спикера, республиканца Кевина Маккарти, поэтому в первую очередь в документе глава Минфина обращается к нему.
Ранее Лайф писал, что американский госдолг по итогам 2022 года достиг рекордной суммы в $31,42 триллиона и превысил российский в 107 раз. Причём показатель следующих 13 крупнейших стран-должников достиг отметки $31,4 триллиона.
Напомним, американский Минфин предупредил о риске его наступления уже через месяц, а, по подсчётам главы ведомства Джанет Йеллен, лимит в 31,381 триллиона долларов был исчерпан ещё 19 января. Позднее министр заявил, что Штаты не дотянут до 15 июня без решения вопроса госдолга. При этом президент США Джо Байден смотрит на ситуацию с вопросом повышения госдолга с оптимизмом. Он уверен, успех возможен, хотя предстоит много работы. Но на мировой арене относятся к этой ситуации совсем иначе. Так, премьер Австралии Энтони Альбанезе сообщил об отмене саммита QUAD из-за ситуации с госдолгом США.
Flickr / Billy Wilson