Минфин США изменил ожидаемый срок дефолта

Дефолт в Соединённых Штатах может произойти не 1 июня, как предполагалось ранее, а 5 июня. Такое уточнение внесла в письме руководству Конгресса министр финансов США Джанет Йеллен.

"В свете поступления новых данных мы теперь считаем, что у Министерства финансов будет недостаточно ресурсов для удовлетворения всех обязательств правительства, если Конгресс не примет меры по повышению или приостановке действия потолка госдолга к 5 июня", — указано в документе.

Министр в письме призвала членов Конгресса "действовать как можно быстрее", имея в виду поднятие потолка госдолга для предотвращения дефолта в стране. В консультациях с помощниками президента США Джо Байдена по этому вопросу участвуют представители спикера, республиканца Кевина Маккарти, поэтому в первую очередь в документе глава Минфина обращается к нему.