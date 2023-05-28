Республиканцы нашли способ сократить "безрассудные расходы демократов"

Конгресс и Белый дом достигли соглашения по вопросу госдолга, что позволит предотвратить дефолт США. Об этом заявил спикер Палаты представителей Кевин Маккарти.

"Мы пришли к соглашению в принципе, которое достойно американского народа", — написал политик в "Твиттере" по итогам телефонной беседы с президентом Джо Байденом.

Маккарти добавил, что вскоре республиканцы проголосуют за ответственное решение об ограничении госдолга, "которое остановит безрассудные расходы демократов, вернёт неизрасходованные средства на CoViD, заблокирует новые налоговые схемы Байдена и многое другое".