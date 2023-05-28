Республиканцы нашли способ сократить "безрассудные расходы демократов"
Маккарти объявил о достижении договорённостей с Байденом по вопросу госдолга
Конгресс и Белый дом достигли соглашения по вопросу госдолга, что позволит предотвратить дефолт США. Об этом заявил спикер Палаты представителей Кевин Маккарти.
"Мы пришли к соглашению в принципе, которое достойно американского народа", — написал политик в "Твиттере" по итогам телефонной беседы с президентом Джо Байденом.
Маккарти добавил, что вскоре республиканцы проголосуют за ответственное решение об ограничении госдолга, "которое остановит безрассудные расходы демократов, вернёт неизрасходованные средства на CoViD, заблокирует новые налоговые схемы Байдена и многое другое".
Ранее портал Punchbowl News сообщил, что республиканцы-конгрессмены договорились с Белым домом о повышении потолка госдолга. Это должно помочь Соединённым Штатам предотвратить дефолт.
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