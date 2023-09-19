Маск одним символом описал катастрофу, надвигающуюся на экономику США

Американский бизнесмен, гендиректор компаний SpaceX и Tesla весьма сдержанно, но пугающе прокомментировал новость о том, что госдолг США превысил 33 триллиона долларов. Миллиардер ответил на это всего лишь одним символом.

Как уже рассказывал Лайф, в июне 80-летний глава Белого дома Джо Байден повысил потолок госдолга, благодаря чему страна смогла избежать дефолта. В начале месяца показатель находился на уровне 31,95 триллиона долларов, однако уже к середине превысил $32 триллиона. На этом рост не закончился, и вчера был побит настоящий антирекорд. 18 сентября американский Минфин обновил данные, шокировав многих, — впервые в истории страны показатель достиг значения 33,04 триллиона долларов.