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19 сентября, 06:38

Маск одним символом описал катастрофу, надвигающуюся на экономику США

Илон Маск отреагировал на размер госдолга США восклицательным знаком

Американский бизнесмен, гендиректор компаний SpaceX и Tesla весьма сдержанно, но пугающе прокомментировал новость о том, что госдолг США превысил 33 триллиона долларов. Миллиардер ответил на это всего лишь одним символом.

"!" — написал Маск в социальной сети Х (бывший Twitter).

Трамп предрёк США новую Великую депрессию из-за политики Байдена

Трамп предрёк США новую Великую депрессию из-за политики Байдена

Как уже рассказывал Лайф, в июне 80-летний глава Белого дома Джо Байден повысил потолок госдолга, благодаря чему страна смогла избежать дефолта. В начале месяца показатель находился на уровне 31,95 триллиона долларов, однако уже к середине превысил $32 триллиона. На этом рост не закончился, и вчера был побит настоящий антирекорд. 18 сентября американский Минфин обновил данные, шокировав многих, — впервые в истории страны показатель достиг значения 33,04 триллиона долларов.

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ТАСС / AP / Ludovic Marin

Николь Вербер
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