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Регион
Опубликовано 21 октября 2023, 03:48
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В США обрисовали мрачные перспективы Украины на 2024 год

War on the Rocks: Следующий год будет крайне сложным для Украины

Растущее производство военной техники и оружия в России и изменение внешнеполитических приоритетов США сделают 2024 год весьма сложным для Украины. Об этом рассказали военные обозреватели Майкл Кофман и Райан Эванс в подкасте американского портала War on the Rocks.

Кофман считает, что мобилизация военного производства уже принесла России свои плоды и выпуск артиллерийских снарядов и беспилотников только увеличивается. По его словам, такая ситуация сохранится и в следующем году.

Эванс же отметил, что в связи с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке США будут вынуждены переключиться на поддержку Израиля. Кроме того, республиканцы требуют принять серьёзные меры, чтобы противостоять Китаю.

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"В долгосрочной перспективе Украину ждёт печальная картина", — заключил аналитик.

А ранее экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что помощь Соединённых Штатов Украине может заметно сократиться из-за ситуации на Ближнем Востоке. По его словам, в приоритете Тель-Авив, а Киев уходит на второй план.

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Telegram / Генштаб ЗСУ

Лариса Сафронова
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