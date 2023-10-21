В США обрисовали мрачные перспективы Украины на 2024 год
War on the Rocks: Следующий год будет крайне сложным для Украины
Растущее производство военной техники и оружия в России и изменение внешнеполитических приоритетов США сделают 2024 год весьма сложным для Украины. Об этом рассказали военные обозреватели Майкл Кофман и Райан Эванс в подкасте американского портала War on the Rocks.
Кофман считает, что мобилизация военного производства уже принесла России свои плоды и выпуск артиллерийских снарядов и беспилотников только увеличивается. По его словам, такая ситуация сохранится и в следующем году.
Эванс же отметил, что в связи с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке США будут вынуждены переключиться на поддержку Израиля. Кроме того, республиканцы требуют принять серьёзные меры, чтобы противостоять Китаю.
"В долгосрочной перспективе Украину ждёт печальная картина", — заключил аналитик.
А ранее экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что помощь Соединённых Штатов Украине может заметно сократиться из-за ситуации на Ближнем Востоке. По его словам, в приоритете Тель-Авив, а Киев уходит на второй план.
Telegram / Генштаб ЗСУ