Американский полковник предупредил о риске Армагеддона из-за Байдена
Полковник Макгрегор: Решения Байдена по Израилю могут привести к Армагеддону
Президент США Джо Байден © Flickr / The White House
Опрометчивые решения Джо Байдена относительно палестино-израильского конфликта могут обернуться настоящим Армагеддоном. Такое мнение высказал экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в социальной сети X.
"На данном этапе будет очень трудно избежать Армагеддона. Джо Байден заверил Биньямина Нетаньяху, что если "Хезболла" нападёт на севере, он задействует нашу авиацию и другие силы в этом районе, чтобы облегчить бремя для Израиля", — отметил он.
Ранее стало известно, что в Средиземноморье прибыл авианосец Gerald Ford. Присутствие корабля в регионе Вашингтон назвал необходимым на фоне обострения конфликта Израиля и Палестины. Президент России Владимир Путин уверен, что таким образом Штаты накаляют обстановкув конфликте, "подтаскивая" авианосные группы.
Напомним, что ожесточённое противостояние Израиля и ХАМАС продолжается уже две недели. Всё началось 7 октября, когда территорию Израиля обстреляли из сектора Газа. После этого в страну проникли палестинские радикалы: они объявили о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а Израиль официально заявил о переходе в состояние войны. Счёт жертв с обеих сторон уже идёт на тысячи.