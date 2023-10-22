Американский полковник предупредил о риске Армагеддона из-за Байдена

"На данном этапе будет очень трудно избежать Армагеддона. Джо Байден заверил Биньямина Нетаньяху, что если "Хезболла" нападёт на севере, он задействует нашу авиацию и другие силы в этом районе, чтобы облегчить бремя для Израиля", — отметил он.