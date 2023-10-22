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22 октября, 01:39

Американский полковник предупредил о риске Армагеддона из-за Байдена

Полковник Макгрегор: Решения Байдена по Израилю могут привести к Армагеддону

<p>Президент США Джо Байден © Flickr / <a href="https://www.flickr.com/photos/whitehouse/53234691706/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">The White House</a></p>

Президент США Джо Байден © Flickr / The White House

Опрометчивые решения Джо Байдена относительно палестино-израильского конфликта могут обернуться настоящим Армагеддоном. Такое мнение высказал экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в социальной сети X.

"На данном этапе будет очень трудно избежать Армагеддона. Джо Байден заверил Биньямина Нетаньяху, что если "Хезболла" нападёт на севере, он задействует нашу авиацию и другие силы в этом районе, чтобы облегчить бремя для Израиля", — отметил он.

Ранее стало известно, что в Средиземноморье прибыл авианосец Gerald Ford. Присутствие корабля в регионе Вашингтон назвал необходимым на фоне обострения конфликта Израиля и Палестины. Президент России Владимир Путин уверен, что таким образом Штаты накаляют обстановкув конфликте, "подтаскивая" авианосные группы.

К берегам Израиля направляются две тысячи американских морпехов

К берегам Израиля направляются две тысячи американских морпехов

Напомним, что ожесточённое противостояние Израиля и ХАМАС продолжается уже две недели. Всё началось 7 октября, когда территорию Израиля обстреляли из сектора Газа. После этого в страну проникли палестинские радикалы: они объявили о начале операции "Наводнение Аль-Акса", а Израиль официально заявил о переходе в состояние войны. Счёт жертв с обеих сторон уже идёт на тысячи.

Алексей Соловьёв
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