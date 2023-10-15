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15 октября, 02:48

Ясновидящая сделала ужасающее предсказание о мировой войне и нашла её предвестник во Франции

Экстрасенс Мишина предрекла третью мировую войну с эпицентром на Ближнем Востоке

<p>Обложка © Shutterstock</p>

Обложка © Shutterstock

Эскалация конфликта Израиля и Палестины в обозримом будущем перерастёт в третью мировую войну, которая окажется крайне тяжёлой и кровопролитной, считает ясновидящая Инна Мишина. Россия не станет ввязываться в боевые действия, тогда как весь мусульманский мир возьмётся за оружие, предсказала она в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".

По прогнозу экстрасенса, впервые мир заговорит о глобальном противостоянии незадолго до "праздника во Франции, который отмечается в июле". Не исключено, что ясновидящая имела в виду День взятия Бастилии — он празднуется 14 июля.

"Третья мировая будет очень тяжёлой и кровопролитной, она унесёт множество человеческих жизней. России лучше в конфликт не вмешиваться, наша страна будет стараться сохранять нейтралитет. Ливан, Сирия, Иран, Ирак, Турция, Афганистан — все будут воевать. В скором времени война против Израиля развернётся ещё на несколько фронтов", — поделилась своим видением Мишина.

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Илья Пушкарев
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