Ясновидящая сделала ужасающее предсказание о мировой войне и нашла её предвестник во Франции

Эскалация конфликта Израиля и Палестины в обозримом будущем перерастёт в третью мировую войну, которая окажется крайне тяжёлой и кровопролитной, считает ясновидящая Инна Мишина. Россия не станет ввязываться в боевые действия, тогда как весь мусульманский мир возьмётся за оружие, предсказала она в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".

По прогнозу экстрасенса, впервые мир заговорит о глобальном противостоянии незадолго до "праздника во Франции, который отмечается в июле". Не исключено, что ясновидящая имела в виду День взятия Бастилии — он празднуется 14 июля.

"Третья мировая будет очень тяжёлой и кровопролитной, она унесёт множество человеческих жизней. России лучше в конфликт не вмешиваться, наша страна будет стараться сохранять нейтралитет. Ливан, Сирия, Иран, Ирак, Турция, Афганистан — все будут воевать. В скором времени война против Израиля развернётся ещё на несколько фронтов", — поделилась своим видением Мишина.