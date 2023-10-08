Известная целительница и провидица из Белоруссии Федора Конюхова высказалась о возможном исходе украинского конфликта. По прогнозу ясновидящей, киевский режим обречён на поражение, а Незалежная по итогам кризиса отойдёт к России.

Прорицательница призналась, что о скором начале боевых действий в соседнем государства ей было известно заранее. Весть о предстоящей борьбе России с нацизмом ведунье принесла собака с чёрными глазами. Конюхова отметила, что сразу разглядела в них "неприятности". Впрочем, считает "белорусская Ванга", верх в противостоянии одержит РФ.

"Я думаю, она (Украина. — Прим. Лайфа) отойдёт всё равно к России! Киев же! Наши святые там лежат! Наша земля! Я так рассчитываю… Закончится все равно. А украинцы сами на себя это нагребли, это наделали. Нужно было относиться к религии получше. Закончится всё равно — наши победят!" — резюмировала она в эфире программы "Новые русские сенсации" на канале НТВ.