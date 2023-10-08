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8 октября, 20:35
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"Наши победят!": "Белорусская Ванга" предсказала исход СВО на Украине

Провидица Конюхова словами "наши победят" описала исход украинского конфликта

<p>Федора Конюхова. Обложка © <a href="https://www.sb.by/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">sb.by</a></p>

Федора Конюхова. Обложка © sb.by

Известная целительница и провидица из Белоруссии Федора Конюхова высказалась о возможном исходе украинского конфликта. По прогнозу ясновидящей, киевский режим обречён на поражение, а Незалежная по итогам кризиса отойдёт к России.

Прорицательница призналась, что о скором начале боевых действий в соседнем государства ей было известно заранее. Весть о предстоящей борьбе России с нацизмом ведунье принесла собака с чёрными глазами. Конюхова отметила, что сразу разглядела в них "неприятности". Впрочем, считает "белорусская Ванга", верх в противостоянии одержит РФ.

"Я думаю, она (Украина. — Прим. Лайфа) отойдёт всё равно к России! Киев же! Наши святые там лежат! Наша земля! Я так рассчитываю… Закончится все равно. А украинцы сами на себя это нагребли, это наделали. Нужно было относиться к религии получше. Закончится всё равно — наши победят!" резюмировала она в эфире программы "Новые русские сенсации" на канале НТВ.

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Обстановка на линии соприкосновения не позволяет сомневаться в словах "белорусской Ванги". Российские войска продолжают планомерно уничтожать живую силу и технику ВСУ, используя реактивные артиллерийские системы и авиацию. Большие потери всё чаще вынуждают украинских солдат дезертировать.

Илья Пушкарев
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