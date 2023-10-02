Политическую элиту Запада, которая не гнушается иметь дело с нацистами, ждут отставки и скандалы, как уже было со спикером канадской Палаты общин Энтони Ротой за организацию оваций боевику дивизии СС "Галиция" (или "Галичина"). Об этом заявил экс-лидер запрещённой на Украине партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктор Медведчук и глава движения "Другая Украина".

"Аплодисменты нацисту из дивизии СС "Галичина", а потом яркая отставка спикера канадской Палаты общин Энтони Роты совершенно не случайна, а весьма показательна. Это можно назвать репетицией для всей западной политической элиты", — заявил он в статье "Западная политическая элита последует за спикером канадской Палаты общин".

По его мнению, большинство из них буквально попали в политический капкан и не смогут надолго сохранить свои места. Более того, не за горами то время, когда западным элитам и союзникам Владимира Зеленского придётся не просто аплодировать, но и подчиняться нацистам. Причём если осудить нацизм, то поддержка киевского режима уже будет невозможна, тогда придётся "входить в антинацистскую коалицию с Россией".

Украинский политик также напомнил, что почти полсотни тысяч канадцев положили жизни и порядка 54 тысяч бойцов пострадали в период Второй мировой войны за то, чтобы искоренить фашизм. При этом общее количество призванных из Канады на войну против нацистов составило более миллиона человек. Тем не менее многие из нынешнего поколения политических элит рукоплескали Зеленскому, "построившему неонацистскую диктатуру".