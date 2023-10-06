Ванга пророчила в 2024 году глобальный конфликт и землетрясение у Тихого океана

Известная во всём мире болгарская прорицательница Ванга умерла почти 30 лет назад, однако эксперты до сих пор разгадывают её пророчества, многие из которых, кстати, сбываются. Недавно местная газета "Стандарт" опубликовала её предсказания на грядущий 2024 год.

"Высока вероятность глобального конфликта в 2024 году, исходом которого станет важнейшее событие в мировой истории. По её словам, не исключено, что это событие приведёт к уменьшению населения Земли", — говорится в статье.

Слепая провидица также предупредила о землетрясении в районе Тихого океана, которое станет самым сильным в истории и приведёт к гибели множества людей. Ванга предсказала захват планеты "могучим драконом" и возможное объединение трёх мировых гигантов — России, Индии и Китая. Кроме того, предсказательница говорит о "красных деньгах" с цифрами 100 и 5, однако смысл этих слов пока остаётся неясным.