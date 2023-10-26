Армия Израиля объяснила, зачем провела ночной танковый рейд в Газу

Израильские военные провели этой ночью танковый рейд в сектор Газа для подготовки возможных "наземных операций" в будущем. Об этом сообщил представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Питер Лернер.

"[Это была] чёткая операция по зачистке, направленная на создание лучших условий для наземных операций, если их когда-то удастся провести", — сообщил он телеканалу CNN.