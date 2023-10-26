Армия Израиля объяснила, зачем провела ночной танковый рейд в Газу
ЦАХАЛ: Танковый рейд в Газу был проведён для подготовки "наземных операций"
Израильские военные провели этой ночью танковый рейд в сектор Газа для подготовки возможных "наземных операций" в будущем. Об этом сообщил представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Питер Лернер.
"[Это была] чёткая операция по зачистке, направленная на создание лучших условий для наземных операций, если их когда-то удастся провести", — сообщил он телеканалу CNN.
Напомним, сегодня утром, 26 октября, израильские военные сообщили о проведении спецоперации с использованием танков на севере сектора Газа. В сообщении ЦАХАЛ говорилось, что этот манёвр состоялся в рамках подготовки к следующим этапам боевых действий. При этом, по данным СМИ, Израиль пока отложил полномасштабную наземную операцию в секторе Газа, чтобы Вашингтон успел перевезти свои системы ПВО в регион.
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