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26 октября, 08:38

Армия Израиля объяснила, зачем провела ночной танковый рейд в Газу

ЦАХАЛ: Танковый рейд в Газу был проведён для подготовки "наземных операций"

Израильские военные провели этой ночью танковый рейд в сектор Газа для подготовки возможных "наземных операций" в будущем. Об этом сообщил представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Питер Лернер.

"[Это была] чёткая операция по зачистке, направленная на создание лучших условий для наземных операций, если их когда-то удастся провести", — сообщил он телеканалу CNN.

Премьер Израиля раскрыл подробности будущей операции в Газе

Премьер Израиля раскрыл подробности будущей операции в Газе

Напомним, сегодня утром, 26 октября, израильские военные сообщили о проведении спецоперации с использованием танков на севере сектора Газа. В сообщении ЦАХАЛ говорилось, что этот манёвр состоялся в рамках подготовки к следующим этапам боевых действий. При этом, по данным СМИ, Израиль пока отложил полномасштабную наземную операцию в секторе Газа, чтобы Вашингтон успел перевезти свои системы ПВО в регион.

Обложка ©

Getty Images / Anadolu / Mostafa Alkharouf

Александра Вишнякова
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